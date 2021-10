Meer dan duizend kinderen gedupeerden toeslagenaffaire uit huis geplaatst

Tussen 2015 en 2020 zijn 1115 kinderen van slachtoffers van het kinderopvangtoeslagenschandaal uit huis geplaatst. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De kinderopvangtoeslagaffaire is bezig sinds 2004. De periode vanaf 2015 is onderzocht omdat in dat jaar de nieuwe Jeugdwet is ingegaan en sindsdien de cijfers worden bijgehouden.

Het rapport meldt niet of de uithuisplaatsingen het gevolg zijn van de toeslagenaffaire of dat er andere oorzaken zijn. Het bureau heeft alleen onderzocht bij hoeveel slachtoffers er in deze periode kinderen uit huis zijn geplaatst. Om uit te zoeken wat de oorzaken zijn, is volgens de dienst meer onderzoek nodig.

Het CBS kan niet zeggen hoeveel kinderen tussen 2015 en 2020 in totaal in Nederland uit huis zijn geplaatst.

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder werden naar aanleiding van een Volkskrant-artikel over dit onderwerp Kamervragen gesteld.

Financiële tegemoetkoming

Eind september heeft de NOS aan vijftien jeugdbeschermingsorganisaties gevraagd of zij intern onderzoeken of er uithuisplaatsingen hebben plaatsgevonden die mogelijk het gevolg zijn van het toeslagenschandaal. Acht daarvan antwoordden dat ze geen onderzoek doen. De anderen zeven hebben niet op de vraag gereageerd.

Wat gebeurde er precies in de toeslagenaffaire? NOS op 3 legt het uit in deze video: