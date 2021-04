Ruim 36.000 mensen willen toeslagcompensatie, uitbetaling op gang

In totaal hebben 36.196 ouders zich gemeld om in aanmerking te komen voor een compensatie van 30.000 euro vanwege problemen met de kinderopvangtoeslag. Begin dit jaar waren het er bijna 26.000 en sinds half februari is er nog een groep van ruim 10.000 bij gekomen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Financiën.

"Het is een enorm aantal. Iedere ouders is er één teveel", zegt verantwoordelijk staatssecretaris Van Huffelen van Financiën. "Maar we zijn heel bij dat ze zich bij ons gemeld hebben."

Een groep van 15.500 ouders zal rond 1 mei de vergoeding van 30.000 euro op de bankrekening ontvangen. Van Huffelen hoopt dat de uitbetaling "een belangrijke stap vormt in de richting van herstel van het onrecht dat hen is aangedaan".

Duw in de rug

In december vond het kabinet na een overleg in Cathuis over het kritische rapport over de onterecht harde fraudejacht van de Belastingdienst dat de gedupeerde ouders snel een financiële compensatie moesten krijgen. Het bedrag van 30.000 euro zou uiterlijk 1 mei uitbetaald moeten zijn. Ouders moesten zich dan wel voor 15 februari gemeld hebben.

Het geldbedrag, inmiddels de Catshuisregeling genoemd, is bedoeld ter compensatie van de geleden schade. Van Huffelen sprak over een "duw in de rug" voor een goede toekomst. Sommige ouders werden jarenlang op de hielen gezeten door de Belastingdienst die onterecht hoge bedragen kinderopvangtoeslag terugvorderde. Het veroorzaakte grote ellende, zoals huisuitzettingen, scheidingen en psychische problemen.

Lichte toets

In december was een groep van circa 9000 gedupeerden in beeld. Na de deadline van 15 februari stond de teller op 25.946 ouders. Nu blijkt nog een groep van 10.250 ouders zich gemeld te hebben bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

De ambtenaren van deze organisatie hebben de aanvragen de afgelopen maanden bekeken. Er wordt een "lichte toets" gedaan om te kijken of er wel sprake is van gedupeerde ouders. Dat wil zeggen dat niet alle onderliggende documenten worden bekeken. Dat is te tijdrovend.

Gisteren vertelde Van Huffelen al tegen de Tweede Kamer dat van de eerste groep van 25.946 ouders op dit moment niet iedereen geld krijgt. Het gaat om 9.463 ouders. Zij hebben geen geld gekregen omdat uit die lichte toets bleek dat hun inkomen te hoog was of omdat ze het aantal opvanguren hadden gewijzigd.

Geen kinderen

Een andere reden is dat de ouders telefonisch onbereikbaar waren na meerdere telefoontjes, sms'jes of brieven. Er wordt geen geld overgemaakt als niet gecheckt is of de bankgegevens nog wel kloppen. Bij de afgewezen groep zitten ook mensen die geen kinderen blijken te hebben. Van fraudeurs wil Van Huffelen niet spreken. "Het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld problemen hebben met de zorg- of huurtoeslag."

Er wordt opnieuw gekeken naar deze groep afgewezen ouders, die deze mededeling per brief hebben gekregen. "We hebben geschreven dat ze nu niet in aanmerking komen, maar dat we het integraal gaan bekijken". Van Huffelen roept iedereen ook op bij vragen te bellen naar het UHT.

De aanvragen van de nieuwe groep aangemelde ouders worden de komende maanden bekeken. "We zullen doorgaan tot de laatste ouders geholpen zijn", belooft de staatssecretaris.