Onthoofde hond blijkt konijn te zijn

De 'hond' die gisteren onthoofd werd gevonden in Brunssum blijkt bij nader onderzoek een uit de kluiten gewassen konijn te zijn, zegt de politie tegen 1Limburg.

Een wandelaar deed de lugubere vondst gisteren in een park. In eerste instantie liet de gemeente weten dat het om een toegetakeld hondje ging. Toen er vanmorgen nog eens beter naar werd gekeken, bleek het om een konijn te gaan.

"Waarschijnlijk is het dier aangevallen door een wolf of een marter. Niets wijst erop dat het dier mishandeld is", zegt de politie.

De man die het dier vond, is opgelucht. "Ze hebben er verstand van dus we moeten aannemen dat het zo is."