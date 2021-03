Beursrecord net niet gebroken, wel boven de 700

De AEX is voor het eerst in ruim twintig jaar boven de 700 punten gesloten, maar het record van september 2000 is net niet gebroken. De Amsterdamse beursindex sloot op 701,12. Dat is net iets minder dan de 701,56 punten op 4 september 2000.

Na de scherpe daling van de koers aan het begin van de coronacrisis stegen de aandelenprijzen de afgelopen maanden weer fors. Vooral sinds eind oktober ging het hard. Met name tech-aandelen, zoals ASML, doen het goed. En de afgelopen maanden profiteerde Shell van het herstel van de olieprijs. Shell is het op een na grootste aandeel van de AEX. ASML het grootste.