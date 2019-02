Dode en gewonden bij aanslag op basis Iraanse paramilitairen

Bij een aanslag op een basis in het zuidoosten van Iran is vanochtend een wacht omgekomen en zijn vijf anderen gewond geraakt, melden Iraanse media.

De basis in de provincie Sistan-Baluchestan is van Basij, een paramilitaire groep die gelieerd is aan de Revolutionaire Garde. De aanslag gebeurde op de tweede dag van de tiendaagse viering van de Iraanse Revolutie. Die vond 40 jaar geleden plaats.

Twee aanvallers zouden het vuur hebben geopend. De aanslag zou zijn opgeëist door de soennitische terroristische groepering Jaish al-Adl. Deze groep eiste afgelopen week de verantwoordelijkheid op voor twee bomaanslagen waarbij drie politieagenten werden gedood, meldt persbureau Reuters. Dat gebeurde ook in de provincie Sistan-Baluchestan.