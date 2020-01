Hoe ASML een grote gok waagde en daarmee monopolist werd

Vorig jaar kwam de EUV-machine op de markt. "Een bijzondere prestatie die niemand verwachtte", zegt Mack. "Maar hoezeer je hun huidige succes kunt prijzen, dit betekent niet dat de uitdagingen weg zijn. Het wordt alleen maar moeilijker om nieuwe successen te behalen."

Tegelijkertijd heeft ASML op het gebied van concurrentie weinig te vrezen. Het heeft 100 procent marktaandeel op de markt van EUV-machines, op de totale lithografie-markt heeft het bedrijf zo'n 85 procent in handen. Het is dus een gigant. Daarnaast heeft het om zich heen in Veldhoven een sterke toeleveringsketen; bedrijven die onderdelen maken voor in de machines.

Militair gebruik

Het belangrijkste argument van de VS is dat de EUV-machines ook gebruikt kunnen worden voor het maken van chips voor militaire doelen. Daar ziet het land een gevaar in. Hierover zijn tussen 42 landen, waaronder Nederland en de VS, afspraken gemaakt in het Wassenaar Arrangement.

Tegelijkertijd klinkt er twijfel of het de VS echt te doen is om de veiligheid of gewoon wil voorkomen dat China met een EUV-machine een sterkere technologische positie verwerft. China wil de komende jaren alles op alles zetten om zelf op grote schaal chips te kunnen maken, zodat ze minder afhankelijk zijn van het buitenland.

De bal ligt in ieder geval nu bij Nederland. Minister Kaag van Buitenlandse Handel moet een besluit nemen over de exportvergunning. Wanneer dat moment komt is onduidelijk. Voorlopig lijkt het erop dat ASML in de wachtkamer zit.