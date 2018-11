Activist krijgt gebiedsverbod tijdens landelijke Sinterklaasintocht

Activist Michael van Zeijl is vanmiddag door agenten in burger aangehouden op verdenking van bedreiging van Sinterklaas via sociale media. Hij werd na een kort geding in de rechtbank van Haarlem aangehouden, meldt NH Nieuws. Van Zeijl is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Daarnaast krijgt de activist samen met drie anderen een gebiedsverbod voor de Sinterklaasintocht in Zaanstad. Dat verbod geldt op vrijdag en zaterdag.

Van Zeijl had in naam van de stichting Majority Perspective een kort geding aangespannen tegen omroep NTR, de Zaanse burgemeester Jan Hamming en de gemeente Zaanstad om de Sinterklaasintocht van zaterdag te laten verbieden. Van Zeijl strijdt met zowel deze stichting als de actiegroep De Grauwe Eeuw tegen onder andere Zwarte Piet, omdat die racistisch zou zijn.

Van Zeijl raakte eerder in opspraak door een oproep die hij deed om een aanslag te plegen op Sinterklaas. Hij werd eind augustus veroordeeld tot een boete wegens opruiing.