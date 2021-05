Zeeman en WE deden zaken met foute spinnerij in India

De kledingwinkelketens Zeeman en WE Fashion hebben tot voor kort zaken gedaan met een spinnerij in India, waar de rechten van de werknemers flink werden geschonden. Gedwongen arbeid was schering en inslag en werknemers werden met valse loonbeloften gelokt. Ook werd er gebruikgemaakt van kinderarbeid.

Dat blijkt uit een rapport van twee onderzoeksorganisaties die meer dan 700 werknemers spraken bij 29 spinnerijen in Tamil Nadu, een deelstaat in het zuiden van India.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft Zeeman de samenwerking met de spinnerij stopgezet. WE doet ook geen zaken meer met het bedrijf en voert zelf nog onderzoek uit. De onderzochte spinnerijen zijn volgens het rapport aantoonbaar gelinkt aan de productieketens van zeker tien westerse bedrijven, waaronder de Nederlandse merken Zeeman en WE Fashion.

Bangladesh Akkoord

De Volkskrant schrijft dat de de meeste kledingbedrijven die in het onderzoek worden genoemd, ook onder vuur liggen vanwege het niet verlengen van het zogenoemde Bangladesh Akkoord. Dat werd in het leven geroepen nadat ruim 1100 arbeiders omkwamen toen een groot naaiatelier instortte in 2013.

Maandag loopt dat akkoord af waarin kledingbedrijven betere werkomstandigheden beloofden. De kans is groot dat het niet wordt verlengd, zeggen experts. Zeeman wil het akkoord wel verlengen, WE Fashion houdt zich nog op de vlakte.