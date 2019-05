Justitie wil camerabeelden kliniek Thijs H., instelling weigert

Het Openbaar Ministerie wil camerabeelden hebben van de Maastrichtse ggz-kliniek Mondriaan, waarop drievoudig moordverdachte Thijs H. te zien is. Justitie bevestigt dat na berichtgeving van De Limburger.

De kliniek weigert de beelden te geven, onder verwijzing naar het beroepsgeheim. Morgen bepaalt de rechter of de Maastrichtse instelling de beelden moet afgeven.

De 27-jarige H. wordt verdacht van de dood van drie wandelaars: een man en een vrouw op de Brunssummerheide bij Heerlen en een vrouw in het Haagse recreatiegebied Scheveningse Bosjes. Het OM verdenkt hem van drievoudige moord of doodslag.

Het is niet bekend wat voor camerabeelden justitie wil hebben. Ook is onduidelijk wat het Openbaar Ministerie met de beelden wil.

Behandeld in ggz-kliniek

Thijs H. meldde zich twee dagen na de dood van de vrouw in Den Haag bij de Maastrichtse kliniek. Een ochtend later verliet hij de kliniek weer, wat toegestaan was omdat hij zich vrijwillig had gemeld. Die middag werden de man en vrouw op de Brunssummerheide doodgestoken en later die dag meldde H. zich weer in de kliniek, naar verluidt met bebloede kleren.

Het AD meldde afgelopen weekend dat medewerkers van de ggz-kliniek al snel het idee hadden dat H. betrokken was bij de dood van de twee wandelaars op de heide. De kliniek meldde dat in eerste instantie niet, zo schreef de krant, vanwege het medisch beroepsgeheim.

De kliniek voelde zich niet meer gebonden aan het beroepsgeheim toen H. de ochtend erna het brandalarm liet afgaan en het pand verliet.