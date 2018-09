Minister De Jonge: minder strenge eisen aan eiceldonoren vanwege tekort

Kleine kans

Ook vrouwen van achttien tot vijfentwintig die zelf nog geen kinderen hebben moeten donor kunnen worden "op voorwaarde dat zij goed geïnformeerd worden". Volgens de artsen lopen zij door de donatie een kleine kans om zelf onvruchtbaar te worden, "waardoor de (uiterst zeldzame) situatie kan ontstaan dat een donor zelf geen biologisch eigen kinderen meer kan krijgen". Zij vinden dat risico echter aanvaardbaar.

Ook vrouwen ouder dan vijfendertig zouden eiceldonor moeten kunnen zijn, zeggen de artsen. Bijvoorbeeld vrouwen die voor zichzelf hun eicellen hebben laten invriezen en deze willen doneren als ze ouder zijn. Vrouwen tot vijftig jaar moeten niet meer automatisch worden afgewezen, omdat de ontvangende vrouw ook tot haar vijftigste behandeld mag worden.

Goed ouderschap

Wensouders zouden juist iets strenger geselecteerd kunnen worden, zeggen de artsen. Zo moeten ouders die nog nooit eerder in Nederland zijn behandeld en nog geen eigen kind hebben, voorrang krijgen. Vrouwen bij wie meerdere keren een embryotransplantatie is mislukt zouden af moeten vallen. Ook stellen de artsen voor eicellen onder wensouders te verloten.

Op dit moment komen alleen heterostellen voor ontvangst van een eiceldonatie in aanmerking. Dat is niet meer van deze tijd, vinden de artsen. "Alleenstaanden en homo- en lesbische stellen zouden niet categorisch mogen worden uitgesloten op basis van hun relatiestatus", schrijven zij. "Relatiestatus is geen indicatie voor 'goed ouderschap'."