De cijfers: zo vaak komt dodelijk politiegeweld voor in de VS

Hands up - Don't shoot, is een van de vele leuzen die demonstranten in de VS schreeuwen naar aanleiding van de dood van George Floyd. De slogan is een aanklacht tegen het gemak waarmee veel Amerikaanse agenten hun wapen trekken, of op een andere manier dodelijk geweld toepassen tijdens of na een aanhouding.

Hoewel er op landelijk niveau in de VS geen cijfers worden bijgehouden over dodelijk politiegeweld, is duidelijk dat het veel vaker voorkomt dan in andere ontwikkelde landen, en dat zwarte Amerikanen er onevenredig hard door worden geraakt. Tot die conclusie komen particuliere organisaties die op basis van eigen onderzoek cijfers verzamelden.

Veel dodelijk geweld door agenten

Een van die organisaties is Mapping Police Violence. Onderzoekers combineren sinds 2013 gegevens uit bestaande databases met eigen onderzoek naar overlijdensberichten, politierapporten en sociale media. Zo schatten ze meer dan 90 procent van het dodelijke politiegeweld in de VS van de afgelopen jaren in kaart te hebben gebracht.