8 op de 10 journalisten hebben te maken met geweld of bedreiging

Journalisten in Nederland worden steeds vaker bedreigd of agressief bejegend. Acht op de tien journalisten hebben hiermee wel eens te maken, tegenover zes op de tien in 2017, blijkt uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van PersVeilig.

"Het soort geweld is in de loop van de jaren niet veel veranderd: van schelden tot bedreigen en intimidatie, tot fysieke agressie en juridisch intimideren. Wel is de intensiteit veranderd", zegt Alex Brenninkmeijer, lid van de begeleidingscommissie en oud-ombudsman.

De frequentie van de gewelds- en bedreigingsincidenten is toegenomen: 29 procent heeft hier maandelijks mee te maken, tegenover 18 procent in 2017.

Agressie en bedreigingen gebeuren vooral verbaal. Twee derde van de journalisten heeft dat het afgelopen jaar ervaren. Bij 17 procent was het geweld fysiek. Journalisten die camera- of fotografiewerk doen, worden vaker dan gemiddeld bedreigd.

'Niet onderschatten'

"We mogen niet onderschatten wat het effect is van dreiging, intimidatie en geweld tegen journalisten", zegt Brenninkmeijer. Journalisten zeggen zelf massaal (93 procent) dat agressie of bedreiging een reëel en actueel gevaar vormt voor de persvrijheid.

De incidenten hebben een effect op de werkzaamheden van journalisten. Vier op de tien ondervraagden zeggen dat zij voorzichtiger zijn met publicaties of minder plezier hebben in hun werk. 13 procent heeft weleens overwogen om te stoppen met het vak. Aan het onderzoek deden 689 journalisten mee.

Met een shovel omver geduwd

Brenninkmeijer noemt enkele incidenten die zich de afgelopen tijd hebben afgespeeld. Zo werd in Lunteren de auto van een persfotograaf en zijn vriendin met een shovel van de weg geduwd. En in Krimpen aan den IJssel en Urk werden journalisten belaagd. Vanwege aanhoudende bedreigingen verwijderde de NOS vorig jaar logo's van de satellietwagens.