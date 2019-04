'Voor velen is Assange nog steeds de held van het vrije woord'

In oktober 2016, kort voor de presidentsverkiezingen, publiceerde WikiLeaks e-mails waaruit bleek dat Clinton een betaalde toespraak hield voor de bankiers van Goldman Sachs. Volgens Amerikaanse inlichtingenbronnen kreeg Assange die mails van Rusland.

Assange ontkende dat hij contact had met Rusland, maar deskundigen zagen in de gelekte mails van WikiLeaks toch doelbewust getimede acties om Hillary Clintons gooi naar het presidentschap te ondermijnen. Assange zou tijdens de verkiezingscampagne uitgebreid gecommuniceerd hebben met Roger Stone, die in opdracht van de campagne-Trump het contact moest onderhouden met WikiLeaks.

Doorgeslagen anarchist

Oud-NOS-hoofdredacteur Laroes ziet de presidentsverkiezingen als een keerpunt voor Assange. "Zijn samenwerking met de Russen vond ik erg ver gaan." En toch viel het te begrijpen, stelt Laroes. "Want zijn doel was om te zorgen voor disruptie en destabilisatie. Wat dat betreft, was zijn samenwerking met Rusland geen breuk met het verleden. Het paste in zijn anarchistische manier van denken. Hij heeft zich altijd tegen het gezag verzet en wil alleen zijn eigen regels volgen."

Laroes ziet nog wel goede kanten van Assange, ondanks zijn bedenkingen. "Ik waardeer de dingen die hij eerder gedaan heeft. Hackers als Assange hebben veel verhalen boven water gekregen. Maar hij is doorgeslagen in zijn rol. En dat hij zich heeft uitgeleverd aan de Russen is uiteindelijk niet zo'n logische stap. Daarmee heeft hij veel sympathie verspeeld."

Dat neemt niet weg dat Assange voor veel mensen nog de held van het vrije woord is.