Foto van Suu (14) dingt mee naar prijs: 'Je ziet altijd alleen perfecte mensen'

De 14-jarige Suu is geboren in China en werd op jonge leeftijd geadopteerd. Sindsdien woont ze in het Limburgse Melderslo. Suu mist een deel van haar linkeronderarm en haar moeder vond dat er te weinig foto's van mensen met een handicap in de media verschijnen. Ze liet daarom foto's maken van Suu en haar zus en plaatste die op sociale media. "Je ziet altijd maar de perfecte mensen, en daar wilde ik verandering in brengen", vertelt ze aan 1Limburg.

Vogue

De foto's trokken de aandacht van de Amsterdamse fotografe Justine Tjallinks. Zij wilde Suu graag zelf vastleggen. In Amsterdam werd de foto vervolgens gemaakt. De foto werd tentoongesteld in Milaan en de Italiaanse editie van modetijdschrift Vogue plaatste het portret.

Suu werd uitgenodigd om naar Italië te komen, maar bedankte vriendelijk. "Ik kon wel naar Milaan, maar we hadden een wedstrijd met mijn voetbalteam, en dat wilde ik niet in de steek laten."

De winnaar van de award wordt eind deze maand bekendgemaakt; die mag dan naar New York.