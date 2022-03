CPB: In Nederland dragen niet de sterkste schouders de zwaarste lasten

Lage inkomens zijn bijvoorbeeld relatief meer kwijt aan indirecte belastingen als accijns en btw. Lejour: "Dat komt omdat je een soort minimum hebt aan wat je uitgeeft aan leven, denk aan boodschappen en benzine. Als je meer verdient, wordt het deel dat je uitgeeft aan consumptie steeds kleiner. Dat betekent dat je relatief gezien minder btw gaat betalen."

Ook inkomsten uit vermogen, zoals beleggingen, het verhuren van een huis of het oppotten van bedrijfswinsten, werden voorheen niet als inkomen meegenomen.

Relatief grote vermogensongelijkheid

Lejour: "Inkomen uit vermogen registreren we niet als inkomen en zo wordt het ook niet belast." Het CPB stelt daarom de vraag of wat we traditioneel gezien onder 'inkomen' scharen niet toe is aan vernieuwing. "Ook omdat we op basis van het traditionele begrip inkomen de draagkracht berekenen, dus hoeveel iemand aankan qua belastingen. Als je inkomen uit vermogen meeneemt in de draagkrachtberekeningen, zouden hogere huishoudens in theorie meer belasting aankunnen."

De hoogste inkomens krijgen dus volgens het CPB veel meer inkomen dan gedacht. In het rapport staat dat de Nederlandse inkomensongelijkheid vergeleken met de rest van de wereld relatief laag en stabiel is. Maar de vermogensongelijkheid is internationaal gezien juist relatief groot.

Ingewikkeld belastingsysteem

Meer herverdeling via inkomstenbelastingen is volgens de onderzoeker moeilijk uitvoerbaar. Lejour: "Het belastingsysteem is al ingewikkeld, en heffingskortingen op lage inkomens hebben het nog ingewikkelder gemaakt. Daarbij kan je volgens het huidige stelsel al bijna niet meer herverdelen. Een jaarinkomen tot 20.000 euro betaalt al bijna geen belasting meer."

Maar hoe dan wel? "Daar gaat onze studie niet over, en daarbij is dat een politieke vraag", zegt Lejour. Toch geeft de onderzoeker voorzichtig een optie: "In het verleden hebben we dit opgelost met toeslagen, maar alhoewel dit wel een nivellerend effect heeft, blijkt dat het toeslagensysteem ook veel te ingewikkeld is. Een oplossing zou kunnen zijn om het minimumloon te verhogen: als dat hoger wordt, heb je minder herverdeling nodig. Maar dat is aan de politiek."