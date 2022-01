Oxfam: vermogen tien rijkste mannen verdubbeld, armoede toegenomen tijdens pandemie

Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is de eerste twee jaar van de coronapandemie verdubbeld, terwijl in diezelfde periode meer dan 160 miljoen mensen in armoede terecht zijn gekomen. Dat concludeert Oxfam Novib in het jaarlijkse rapport over economische ongelijkheid in de wereld.

Uit het rapport blijkt ook dat vooral vrouwen en andere achtergestelde groepen hard geraakt worden. Vrouwen en meisjes zouden in 2020 gezamenlijk 800 miljard dollar aan inkomsten hebben verloren.

Het nieuwe kabinet moet meer doen om extreme ongelijkheid en toenemende armoede in de wereld stevig aan te pakken, zo stelt de ontwikkelingsorganisatie. "Nederland heeft hier een rol te vervullen, maar die urgentie zien we nauwelijks nog terug in het coalitieakkoord dat deze week in de Tweede Kamer wordt besproken", zegt Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib. "Als het gaat om internationale solidariteit, de aanpak van belastingontwijking en een eerlijke verdeling van vaccins moet de ambitie echt omhoog."