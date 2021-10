Oxfam: rijke landen en farmaceuten breken vaccinbeloften aan arme landen

Om snel meer vaccins in arme landen te krijgen, is het volgens Weggen belangrijk dat farmaceuten hun kennis over de productie van vaccins gaan delen. Dat gebeurt nu namelijk niet. "De farmaceuten blijven vasthouden aan het intellectueel eigendom, terwijl die kennis veilig gedeeld zou kunnen worden via een speciaal door WHO ontwikkeld platform. Dan zouden fabrieken in lagelonenlanden zelf de vaccins kunnen produceren, en houdt de WHO de kwaliteit in de gaten."

Verder is Weggen het eens met het pleidooi van WHO-chef Tedros dat rijke landen hun vaccins niet moeten gebruiken voor een zogeheten 'boosterprik' voor de eigen bevolking.

Vaccineren in arme landen is namelijk niet alleen belangrijk voor de gezondheid van de lokale bevolking, maar ook in het belang van het welvarende Westen, benadrukte Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie van het Amsterdam UMC, afgelopen zomer nog. Anders bereiken nieuwe varianten van het virus uiteindelijk ook de westerse wereld. "Het is een belang op de lange termijn."