Landen zonder vaccins hopen op solidariteit van G7

Nog een vergelijking: op dit moment worden ongeveer 4,6 miljoen mensen in de G7-landen dagelijks ingeënt. Op dat tempo zal iedere inwoner van de G7 in de eerste week van 2022 volledig gevaccineerd zijn. De armste landen zullen, op hun huidige tempo, pas over 57 jaar hun hele bevolking ingeënt hebben.

De WHO wil dat westerse landen wachten met het vaccineren van hun jongeren en eerst hun overgebleven vaccins met de armste landen delen. De organisatie wijst erop dat zelfs artsen en verplegers ongevaccineerd zijn in veel landen, en dat de pandemie dit jaar meer levens zou kunnen gaan kosten dan in 2020.

Deskundigen waarschuwen al maanden dat een grote vaccinatieongelijkheid een gevaar voor de hele wereldbevolking oplevert, omdat steeds nieuwe varianten van het coronavirus zullen opdoemen overal waar te veel mensen ongevaccineerd zijn.

Zo verschilt de de vaccinatiegraad per continent: