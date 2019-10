Stikstof: vier vragen (en antwoorden) over de uitstoot van boeren

De rest, 225 miljoen kilo stikstof, gaat in de bodem en 94 miljoen kilo gaat naar de lucht. En die laatste vorm van uitstoot, via de lucht, is waar het in deze discussie veel over gaat. Dat stikstof daalt neer en dat is slecht voor de natuur.

3. Heeft de landbouw de afgelopen jaren de stikstofuitstoot teruggedrongen?

Sinds de jaren 90 wordt er steeds minder stikstof uitgestoten, ook door de landbouw. Die heeft haar stikstofuitstoot teruggebracht door onder meer doelmatiger mest te gebruiken in de akkerbouw, en de stallen en mestopslag te verbeteren waardoor daar ook minder stikstof uit verdwijnt.

Met resultaat: in 1990 werd er 289 miljoen kilo stikstof uitgestoten door de landbouwsector, en in 2017 was dat dus nog 106 miljoen kilo. Een reductie van 64 procent.