Nog miljoenen prikken te gaan: hier staan we na twee maanden vaccineren

Die percentages zijn gebaseerd op schattingen door het RIVM. De exacte cijfers over de vaccinatiestatus van alle doelgroepen zijn namelijk nog niet bekend. Het RIVM werkt nog aan het registratiesysteem dat hier inzicht in moet gaan geven. Via dit systeem moet straks ook een eigen vaccinatiebewijs te downloaden zijn.

Volgens een woordvoerder is het koppelen van de vaccinatiegegevens bijzonder lastig. De uitnodigingen worden nu verstuurd op basis van de geboortedatum, het is voor het RIVM daardoor niet bekend of een negentigjarige in een verpleeghuis woont, of nog thuis.

Dit is ook de reden waardoor veel van de duizenden verpleeghuisbewoners in de afgelopen maanden een dubbele uitnodiging kregen: een brief van het RIVM en een brief van het eigen verpleeghuis. Het leidde tot versnippering in de instellingen, waarbij mensen op dezelfde gang (en soms zelfs in dezelfde kamer) op verschillende momenten werden geprikt. Het RIVM zei onlangs in Nieuwsuur dat ze het vaccineren in zorginstellingen hebben onderschat.

Wat komt er nog aan?

Vanaf nu moet het allemaal beter gaan. Volgens het ministerie van Volksgezondheid "wijst alles erop" dat er in de komende maanden heel veel meer vaccins naar Nederland gaan komen. Waar we in de eerste drie maanden van 2021 zo'n 4 miljoen dosis ontvangen, moeten dat er in het volgende kwartaal 16 miljoen zijn. In de zomermaanden volgen dan nog eens 28 miljoen doses.

Dan moet wel alles wel goed gaan met de leveringen natuurlijk. Zo werd vandaag bekend dat het bedrijf Johnson & Johnson, dat het Janssen-vaccin maakt, productieproblemen zou hebben. Of dit gevolgen heeft voor de 3 miljoen dosis van het vaccin die Nederland vanaf april verwacht, is nog onduidelijk.

Er zijn nog een paar wijzigingen te vinden in de verwachte leveringsoverzichten die het ministerie tweewekelijks publiceert. Zo zijn de eerste leveringen van het nieuwe (en nog niet goedgekeurde) CureVac-vaccin verder opgeschoven naar later in het jaar. De namen van vaccin-makers Valneva en Novavax zijn inmiddels geschrapt van het overzicht, door onzekerheid over de contracten.

In heel 2021 verwacht Nederland nu 79 miljoen dosis. Ruim genoeg prikken voor iedereen dus.

Dit verwacht Nederland aan vaccins: