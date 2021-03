'Productieproblemen bij Janssen-vaccin kunnen leiden tot vertraging'

Farmaceut Johnson & Johnson kampt met productieproblemen waardoor het lastig kan worden om alle bestelde doses van zijn coronavaccin op tijd te leveren. Dat zegt een betrokken EU-functionaris tegen persbureau Reuters.

De EU heeft voor dit jaar 200 miljoen doses besteld van het vaccin, dat is ontwikkeld door de Leidse dochteronderneming Janssen Vaccines. 55 miljoen daarvan zouden in het tweede kwartaal worden geleverd. Nederland verwacht in het tweede kwartaal in totaal 3 miljoen doses.

Johnson & Johnson zou hebben gezegd dat het niet onmogelijk is om die 55 miljoen te halen, maar het bedrijf houdt wel een slag om de arm.

Apparatuur en bestanddelen

Volgens de EU-ambtenaar die met Reuters sprak, liet Johnson & Johnson de EU vorige week weten dat er problemen zijn met apparatuur en bestanddelen van vaccins. Die problemen hebben het plan om voor eind juni de tientallen miljoenen doses te leveren "onder druk" gezet, aldus de bron.

Een woordvoerder van Janssen laat aan de NOS weten dat het bedrijf op dit moment nog niet op de berichten kan reageren.

Naar verwachting wordt het vaccin deze week goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau. Het is het eerste vaccin waarbij mensen maar één prik hoeven te krijgen.

Vaker vertraging

De levering van coronavaccins verloopt tot nu toe niet vlekkeloos. Eerder bleek farmaceut AstraZeneca minder te kunnen leveren dan was toegezegd.

Het zou een forse tegenvaller zijn voor Brussel als nu weer sprake is van vertraging.