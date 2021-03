RIVM bevestigt dat iedereen in juli gevaccineerd kan zijn

Minister Hugo de Jonge zei het vorige week al, maar nu bevestigt RIVM programmadirecteur covid-19-vaccinatie Jaap van Delden het ook. "Natuurlijk moeten we wel zeker weten dat de vaccins die beloofd zijn, ook daadwerkelijk komen. Bij de nieuwe farmaceuten is dat ook nog steeds onzeker. Maar als er wordt geleverd moet het grootste deel van de bevolking die wil worden ingeënt, in juli in elk geval een eerste prik hebben gehad", zegt hij in Nieuwsuur.

Van Delden gaat daarbij uit van een verdubbeling van de levering van het Pfizervaccin en het nieuwe vaccin van Janssen. Het Janssenvaccin komt aan het einde van de maand beschikbaar en is na één prik al werkzaam. In Nederland kwam de vaccinatiecampagne maar langzaam op gang, maar inmiddels zijn we de snelle starter Duitsland voorbij gestreefd er zijn ongeveer 1,5 miljoen prikken gezet.

'Complexiteit onderschat'

Hoewel de eerste vaccins al vanaf 22 december beschikbaar waren, konden we pas op 18 januari landelijk beginnen met vaccineren op 25 GGD-locaties. Van Delden begon pas op 10 november in zijn huidige baan. Toen hij begon lagen er wel draaiboeken klaar, maar het meeste was daar nog niet ingevuld.

"Achteraf hadden we met alles eerder willen beginnen", zegt Van Delden. "Tegelijkertijd moet je je ook realiseren dat het hele RIVM en het ministerie van VWS ongelofelijk druk waren met het testen en het regelen van allerlei zaken. Dus het was niet zo dat we hier met de handen over elkaar zaten. Het was natuurlijk een hele intensieve tijd en elke week die we eerder hadden kunnen beginnen, had het vervolg iets makkelijker gemaakt. We hebben de complexiteit en de onvoorspelbaarheid onderschat."

Mensenlevens

Op de vraag of de late start ook mensenlevens heeft gekost, zoals oud-RIVM-directeur Roel Coutinho in december in Nieuwsuur heeft beweerd, moet Van Delden lang nadenken. "Dat is mogelijk. We waren liever eerder begonnen. We hebben alles op alles gezet maar er was vertraging. Natuurlijk ben ik het met Coutinho eens dat je zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen moet vaccineren. En dat doen we nu ook."