Ook in Caribisch deel koninkrijk neemt corona toe, hoe staat het er daar voor?

Vijf nieuwe besmettingen op Aruba zijn reden voor de premier om de teugels op het eiland aan te halen. Vanaf vandaag mogen er geen bijeenkomsten met meer dan vier mensen worden gehouden, geldt een dringend advies om mondkapjes te dragen op plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is en zijn er geen live muziekoptredens.

Ook op Sint-Maarten loopt het aantal besmettingen op. Sinds 25 juli kwamen er 66 nieuwe gevallen bij. Nederland scherpte daarop het reisadvies aan naar kleurcode oranje. De grens met het Franse deel van het eiland is gesloten. Drie vragen over het coronavirus in de Caribische delen van Nederland.

1. Hoeveel besmettingen zijn er?

Aruba en Sint-Maarten hebben de meeste coronagevallen gehad. Sinds maart zijn er in Aruba in totaal 124 besmettingen vastgesteld. Van hen zijn drie mensen overleden.

Veruit het merendeel van de besmettingen is volgens de regering bij de lokale bevolking vastgesteld: 110. Op dit moment zijn er negen 'actieve' besmettingen bekend.

Op Sint-Maarten is dat aantal een stuk hoger. Daar zijn nu 70 gevallen van covid-19. Dat is bijna de helft van de 150 coronagevallen die in totaal sinds maart zijn vastgesteld. Er zijn zestien mensen overleden.

De overige eilanden hebben een veel beperkter aantal besmettingen. Curaçao heeft er 29 vastgesteld, aldus de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit, die wereldwijd het aantal coronagevallen bijhoudt. Eén persoon is overleden.

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben in totaal elf coronabesmettingen vastgesteld sinds maart. Niemand is daar aan covid-19 overleden. Voor het eerst in maanden kwamen er begin augustus wel twee coronagevallen bij op Saba.

2. Kun je er nog naartoe reizen?

Ja, naar Aruba, Bonaire en Curaçao kan dat. Daarvoor geldt een geel reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat betekent dat er wel veiligheidsrisico's zijn, maar dat reizen niet wordt afgeraden.

Wel zijn er voorwaarden gesteld om de eilanden binnen te komen. Voor Curaçao geldt bijvoorbeeld dat je een negatieve coronatest moet hebben gedaan, uiterlijk 72 uur voor vertrek. Ook mag je twee weken voor aankomst niet in gebied met veel coronabesmettingen geweest zijn.

Voor Aruba is het slechts nodig om van tevoren een gezondheidsverklaring in te vullen. Als je op Bonaire geen negatieve coronatest kunt tonen, bestaat de kans dat je in quarantaine moet.

Het is in principe niet mogelijk om nu voor een vakantie naar Saba en Sint-Eustatius te gaan. Het reisadvies vanuit Nederland is oranje (alleen noodzakelijke reizen). Alleen ingezetenen en mensen met essentiële beroepen mogen ernaartoe reizen. Daarnaast moeten ze veertien dagen in quarantaine, tenzij ze van een van de andere eilanden komen.

Ook Sint-Maarten heeft een oranje reisadvies vanuit Nederland. Mocht je er echter absoluut naartoe willen reizen, dan kan dat. Wel ben je verplicht een negatieve coronatest te tonen. Als je terugkomt in Nederland geldt daarnaast het dringende advies veertien dagen in quarantaine te gaan.

Bekijk deze video van NOS op 3 waarin het conflict tussen Curaçao en Nederland over financiële hulp vanwege de coronacrisis wordt uitgelegd.