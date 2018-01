In Londen ondergedoken Julian Assange is nu Ecuadoraan

WikiLeaks-oprichter Julian Assange is in december officieel Ecuadoraan geworden. De Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat dat is gebeurd, op verzoek van Assange zelf. Wat dat betekent voor de situatie van de 46-jarige Assange is onduidelijk.

Julian Assange zit al sinds 2012 ondergedoken in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Daar vluchtte hij heen toen hij dreigde te worden uitgezet naar Zweden om daar terecht te staan voor verkrachting.

Assange was bang dat de Zweden hem zouden uitleveren aan de Verenigde Staten, dat een appeltje met de WikiLeaks-man heeft te schillen omdat hij op grote schaal staatsgeheime informatie heeft gelekt.

Schoorvoetend

De Ecuadoranen verleenden Assange schoorvoetend onderdak en probeerden een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. Zo verleenden ze hem politiek asiel, in de hoop dat hij zou vertrekken.

Dat gebeurde niet, omdat de Britten hem dreigden te arresteren. Zij vinden dat Assange zich hoe dan ook moet verantwoorden voor de rechter. Assange heeft de Britse wet overtreden doordat hij de Ecuadoraanse ambassade invluchtte terwijl hij op borgtocht vrij was. Dat Britse standpunt veranderde niet toen Zweden in mei vorig jaar besloot om de aanklacht van verkrachting tegen Assange te laten vallen.

Diplomatieke status

Ecuador is inmiddels na ruim vijf jaar helemaal klaar met de aanwezigheid van Assange in hun ambassade en vroeg bij de Britten de diplomatieke status aan voor Assange. Diplomaten zijn politiek onschendbaar en mogen vrij reizen.

De Britse autoriteiten weigerden echter het verzoek positief te beoordelen. "Ecuador weet dat de enige manier om dit probleem op te lossen is dat Julian Assange de ambassade verlaat en zich voor de rechter verantwoordt", zei een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.