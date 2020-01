Meer vaccinaties na nieuw geval van geelzucht in Schoonhoven

In Schoonhoven is opnieuw een kind besmet geraakt met hepatitis A, dat ook wel geelzucht wordt genoemd. Om verspreiding in de Zuid-Hollandse plaats te voorkomen, gaat de GGD op de school van het kind alle medewerkers en leerlingen van groep 1 tot en met 3 vaccineren.

Omdat het kind ook naar de buitenschoolse opvang gaat, wordt daar ook iedereen die risico loopt ingeënt. De vaccinatie wordt aangeboden aan in totaal 102 kinderen en dertien volwassenen.

De basisschool is een andere dan waar vorige week werd gevaccineerd. Donderdag kregen 220 leerlingen en medewerkers van een school in Schoonhoven een prik nadat vier kinderen en een leerkracht besmet waren geraakt.