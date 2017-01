Servië en Kosovo ruziën over versierde trein

Servië en Kosovo ruziën over een directe treinverbinding van Belgrado naar het noorden van de voormalige Servische provincie. De landen beschuldigen elkaar van provocatie.

Servië wilde dit weekend voor het eerst sinds de burgeroorlog van 1999 weer een trein rechtstreeks tussen Belgrado en het noorden van Kosovo laten rijden. In dat gebied wonen veel etnische Serviërs, terwijl in de rest van Kosovo voornamelijk Albanezen wonen.

De trein die daarvoor werd ingezet is geschilderd in de kleuren van de Servische vlag. Ook was het personeel gekleed in die kleuren. Het interieur is versierd met afbeeldingen van Servische kloosters en kerken. Op de buitenkant stond "Kosovo is Servisch" geschreven in twintig wereldtalen.