Een stad, twee realiteiten: vijf vragen over Jeruzalem

Waarom wordt er geprotesteerd?

De protesten van de afgelopen week draaien om de wijk Sheikh Jarrah, zo'n twee kilometer ten noorden van het oude centrum. In deze wijk wonen voornamelijk nakomelingen van Palestijnen die in 1948 uit West-Jeruzalem werden verjaagd, iets wat de Palestijnen de Nakba of 'catastrofe' noemen. Met die term doelen ze in bredere zin op de 750.000 Palestijnen die werden verdreven of op de vlucht sloegen tijdens de vorming van de staat Israël.

Toen Oost-Jeruzalem nog in handen was van Jordanië werd de grond aan de Palestijnen geschonken. In de jaren na de Israëlische bezetting hebben Israëlische kolonisten meerdere rechtszaken tegen Palestijnen aangespannen en gewonnen, met de claim dat de grond aan hen toebehoort. Vorige week bepaalde een Israëlische rechter dat vier Palestijnse families hun huis moeten verlaten, om plaats te maken voor Joodse Israëliërs.

De Palestijnen die nu demonstreren zeggen bang te zijn voor een nieuwe Nakba. "Ze willen geen Arabieren in Sheikh Jarrah, of ook maar ergens in Oost-Jeruzalem", zei een van de Palestijnen die uit huis worden gezet tegen The New York Times. "Als de Arabieren weg zijn, kunnen ze de Oude Stad omringen."