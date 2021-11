Ook gevaccineerden zijn het zat en verdeeldheid neemt toe, maar oplossing is ingewikkeld

Wat zegt het I&O-onderzoek?

Nog niet eerder bleek uit een onderzoek zo duidelijk dat gevaccineerden het zat zijn. "Lange tijd zagen we bij gevaccineerden begrip voor de vrije keuze bij het vaccineren. Maar dat begrip is aan het afkalven", zegt onderzoeker Kanne. Vond in oktober nog 64 procent van de Nederlanders dat vaccineren een vrije keuze moest blijven, inmiddels is dat 50 procent.

De frustratie van gevaccineerden wordt volgens Kanne gevoed door het overheidsbeleid. Waar in oktober 70 procent van die groep achter het beleid stond, is dat nu 46 procent. Zij vinden dat de handhaving op de coronapas bijvoorbeeld niet goed gaat. Dat sentiment vertaalt zich volgens Kanne naar een grotere steun voor de coronatoegangspas in de horeca en de ziekenhuizen. Gevacccineerden vinden in toenemende mate dat beperkende maatregelen voor ongevaccineerden moeten worden ingevoerd.