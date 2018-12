Terugkijken op 2018: alle eindejaarsverhalen op een rij

In de laatste dagen van het jaar blikken we in een serie verhalen terug op de grote nieuwsgebeurtenissen in 2018. Hieronder hebben we ze gebundeld. Er komen dagelijks nieuwe verhalen bij. Klik op de titel om het artikel te lezen.

Geliefden samenbrengen met Kerst; zo doet All You Need Is Love dat

Hoeveel brieven krijgen de makers van het populaire RTL-programma? Rijdt de bus echt die onlogische route? Hoe krijg je iemand uit Senegal hier met Kerst? Krijgen ze voorrang bij de ambassade? En lukt het ook wel eens niet? We vroegen het de makers zelf.

'Haar lichaam was verkoold, de angst op haar gezicht bevroren'

Fotograaf Josh Edelson trok in november naar het Amerikaanse stadje Paradise, dat vrijwel geheel in de as werd gelegd bij bosbranden. Met gevaar voor eigen leven maakte hij beelden die de hele wereld over gingen.

Praten met Kim is zinloos, zegt deze Noord-Koreaanse ex-inlichtingenexpert

Jang Jin-sung (47) behoorde tot de inner circle van opperste leider Kim Jong-il, maar vluchtte naar Zuid-Korea. Op verzoek van de NOS blikt hij terug op dit historische jaar, waarin Kim Jong-un en president Moon elkaar meerdere keren ontmoetten.

Asielkinderen afgewezen voor pardon vertrekken zelden uit Nederland

2018 was ook het jaar van Lili en Howick, twee kinderen die uitgezet zouden worden, maar uiteindelijk toch in Nederland mochten blijven. Er zijn nog 740 kinderen zoals Lili en Howick - en niet 400, zoals Defence for Children dacht.

Het 'ondraaglijke' jaar van Elon Musk ging alle kanten op

Dit jaar was een constante achtbaan voor de Tesla-topman. Zijn ambities lijken nog altijd oneindig, maar hij liep dit jaar ook vaak tegen grenzen op.

2018 kanteljaar voor het plasticprobleem, 'Iedereen wil opeens helpen'

Dit jaar ontstond bewustwording over de plasticproblematiek bij de industrie, politiek én consument. "Het kwartje is gevallen."

Duizenden Nederlanders jaarlijks in het buitenland in nood: wat doe je dan?

Afgelopen zomer kwamen er veel sterfgevallen van Nederlanders in het buitenland in het nieuws. Er overleden niet meer landgenoten in het buitenland dan in eerdere zomers, maar Buitenlandse Zaken had wel weer de handen vol aan vakantiegangers in nood.

Met deze gespreksgenerator houd je het gesprek gaande tijdens de feestdagen

Geen idee waarover je het met familie of collega's moet hebben tijdens de feestdagen? Dankzij de gespreksgenerator van NOS op 3 kun je zo met iedereen in gesprek over het nieuws van 2018.

'Wat een weer!': de weerpresentatoren over recordjaar 2018

In de aanloop naar de internationale klimaattop in Polen, die in december werd gehouden, namen vier NOS-weerpresentatoren het weer van dit bijzondere weerjaar onder de loep.