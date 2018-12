Naschokken in Nederland: Dany nam de aardbeving op Lombok mee naar huis

Dit jaar hebben aardbevingen en tsunami's in Indonesië geleid tot duizenden doden en een veelvoud aan gewonden. Een week geleden nog werden de kustgebieden van West-Java en Zuid-Sumatra getroffen door een tsunami. In dit verhaal blikken we terug op de aardbeving van 5 augustus bij Lombok. De 23-jarige Dany vierde toen vakantie op de Gili-eilanden.

Soms als Dany zijn ogen sluit is hij weer even terug op het strand. Soms zit hij weer in die schuilplaats bij het zwembad of ligt hij op de grond in het bomvolle hotel. De beelden van toen komen zonder aankondiging. Dag of nacht maakt niet uit, al hebben de beelden wel één ding gemeen: ze gaan gepaard met de trillingen, een paniekgevoel en de drang om heel hard weg te rennen.

Dany is in augustus met een vriend op vakantie naar de Indonesische Gili-eilanden. Ze zitten op de kleinste van de drie eilandjes vlak bij het veel grotere Lombok. Een relaxvakantie is het. Althans, dat was het - tot de aardbeving komt.

"Ik zit 's avonds met een vriend te eten op het strand, als alles begint te schudden", vertelt Dany aan de NOS. "Het moment van de aardbeving klinkt als een bulldozer: BZZZZZZZZZZZ, een heel hard geluid. Mensen vallen om, je kunt gewoon niet blijven staan. Een machteloos gevoel. Het strand scheurt open en er ontstaat een soort lijn in het zand."

Komt er nu een tsunami?

Het schudden stopt na een minuut. De elektriciteit valt uit, lichten doven en het wordt donker op het strand. Glazen vallen van de bar. In de verte klinkt het geluid van instortende gebouwen. Dan begint de paniek. Er klinkt hysterisch gegil. Paniekerig gaat er een vraag rond over het strand: komt er nu een tsunami?

"Ik ga zo dood, dit zijn mijn laatste minuten, gaat er door mijn hoofd. En ik weet nog dat ik dacht: wat kut dat ik van niemand afscheid heb kunnen nemen."