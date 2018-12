Duizenden Nederlanders jaarlijks in het buitenland in nood: wat doe je dan?

Afgelopen zomer kwam er een aantal sterfgevallen van Nederlanders in het buitenland groot in het nieuws. Maar er waren niet meer overlijdens dan in andere zomers, blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Het waren gewoon speciale gevallen die in het nieuws waren", zegt Tessa Martens van het ministerie. Ze geeft daar leiding aan de afdeling Consulaire Zaken; die helpt Nederlanders in het buitenland.

Deze zomer werden er twee Nederlandse vrouwen vermoord in New York, verdronk een jongen in Laos, werd een Nederlandse vrouw in Malta omgebracht en was er het dramatische ongeluk met Koen van Keulen in Italië. "Dan lijkt het korte tijd op een hausse aan sterfgevallen, maar dit waren gewoon gevallen met veel aandacht."

Gevraagd naar de vermissing en zoekactie naar Koen van Keulen zegt Martens dat die "situatie heel triest was". "Dat is bij ieder overlijden het geval. Maar hierbij was een grote zoekactie gaande. Je hoopt dan net als de ouders altijd dat hij gezond en wel tevoorschijn komt. Uiteindelijk werd hij dood aangetroffen en dan leven we echt met zo familie mee. Dat blijft je ook echt bij."

3000 telefoontjes per dag

Bij veel van dit soort zaken, maar ook bij kleinere problemen met Nederlanders in het buitenland, gaat de telefoon over in Den Haag. Bij het contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken zitten 24 uur per dag mensen, die gemiddeld 3000 telefoontjes per dag beantwoorden. Vragen van Nederlanders in het buitenland lopen uiteen en zijn door de jaren heen ook wat veranderd.

"In de jaren 90 kon je met een Nederlandse pinpas niet overal pinnen in het buitenland. Dus belden veel mensen voor financiële hulpvragen", zegt Martens. "Maar dat gebeurt nu niet meer zoveel. Iedereen kan in het buitenland wel terecht met een pasje."

Door relatief nieuwe technologie als je telefoon en sociale media is contact krijgen met het thuisfront bovendien veel makkelijker. Daardoor kan er veel opgelost worden buiten Buitenlandse Zaken om, maar komt er ook een nieuwe hulpvraag bij.