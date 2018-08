Lichaam vermiste Nederlander in Laos gevonden

In een afgelegen gebied in Laos is het lichaam gevonden van de vermiste Mattijn Lahuis. Zijn oudste broer heeft hem geïdentificeerd, schrijft het ANP.

"De familie van Mattijn is diep geraakt door het trieste nieuws, maar ze zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen en donaties die ze hebben ontvangen voor de zoekactie", melden de nabestaanden in een verklaring.

Boom geraakt

De 30-jarige Nederlander was sinds maandag vermist. Lahuis was met twee vrienden en een gids aan het kajakken in de jungle, toen de stroming plots krachtiger werd en twee van de vier kajaks een boom raakten. De vrienden en de gids konden veilig de kant bereiken, maar van Lahuis was sindsdien niets meer vernomen.