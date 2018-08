Nederlandse vrouw omgebracht in Malta

In Malta is vanochtend in de plaats Santa Venera het lichaam van een Nederlandse vrouw gevonden. Volgens de Maltese politie lijkt ze te zijn gedood met een "scherp en puntig" voorwerp.

Het politieonderzoek is in volle gang. Volgens de krant Times of Malta gaat het om een vrouw van 22 jaar en lag ze tussen twee auto's met steekwonden in haar keel.

Politiebronnen melden tegenover de krant dat de ex-vriend van de vrouw inmiddels is aangehouden. De politie wordt bij het onderzoek geholpen door een Nederlandse man.