Koen van Keulen in Italië dood gevonden in greppel

In Italië is het lichaam van Koen van Keulen (17) uit Soest gevonden. Dat heeft de Italiaanse politie bevestigd. In een van zijn zakken is een identiteitsbewijs gevonden.

Het lichaam werd eerder vandaag na een dagenlange zoektocht gevonden in een greppel langs een weg en zou daar al een paar dagen hebben gelegen. De bus waar Koen in heeft gezeten zou ook langs deze weg zijn gereden.

Hartstikke donker

Een misdrijf wordt zo goed als uitgesloten. Het vermoeden bestaat dat Koen uit de bus was gestapt en langs de donkere autoweg is gaan lopen. Uit angst voor de voorbijrazende auto's is hij over de vangrail gestapt.

Vermoedelijk is Koen achter de vangrail gestruikeld, zes meter naar beneden gevallen en in een greppel terechtgekomen. In die greppel staat een laagje water. De politie denkt dat Koen daarin is verdronken.

De sporen zijn op de locatie zichtbaar. "Je ziet dat er wat takken zijn afgebroken", zegt correspondent Mustafa Marghadi. "Het was hartstikke donker, hij had niet kunnen weten dat er een greppel was."