'Ik zag golven van asfalt, het hele land stroomde als een rivier'

Het zijn niet altijd de puinhopen die je het meeste raken bij een ramp. Ook in Lombok niet. Duizenden huizen stortten daar in als gevolg van een zware aardschok op 5 augustus. Volgens de laatste tellingen vielen daarbij 563 doden. Ook dat getal zegt uiteindelijk nauwelijks meer dan dat het er 'veel' waren, maar het is wel het getal dat vaak bepaalt of je naar een rampgebied toegaat of niet.

Een kracht van 7 was natuurlijk behoorlijk, maar verder? Ze voelden het zelfs op het buureiland Bali, merkte ik aan de berichten en tweets die ik al gauw na de schok doorkreeg. Dat was genoeg om het nieuws wat serieuzer te nemen. Ik belde met vrienden op het eiland en werd al snel ook zelf gebeld: een angstig telefoontje vanaf het strand van een van de Gili-eilanden, midden in het rampgebied. "Komt er een tsunami?", was de enige vraag. Het strand stond vol met toeristen die nergens heen konden.

Meestal komt die tsunami-vraag van de redactie in Hilversum. Is het antwoord 'ja', dan gaan we meteen de radio-uitzending in, is het 'nee', dan neem ik nog een kop koffie. Dat de vraag dit keer kwam van iemand wiens leven afhing van het antwoord had een vreemd effect op mij. Ik kon het strand, de wind, het geroezemoes en de golven horen, en ik voelde de onmacht van de mensen die wachtten op een huizenhoge golf die een einde zou maken aan hun leven.

Haastig checkte ik de berichten van de meteorologische dienst. Die bleek de tsunami-waarschuwing een minuut eerder te hebben ingetrokken. Dat gaf ik door.

Voor het eerst was ik als journalist niet teleurgesteld door dit bericht (dat 'geen nieuws' kon betekenen) maar opgelucht.

Een dag later stond ik desondanks op de kade waar de ene na de andere boot uitgeputte toeristen aan land zette. Dat is me bijgebleven. Dat, en de slippers voor de deur van de Jabal Nur moskee aan de weg ernaartoe.