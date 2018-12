Indonesië 'volkomen verrast' door tsunami, veel vakantievierders getroffen

De uitbarsting was zaterdag, maar de meteorologische dienst had geen rekening gehouden met aardverschuivingen. "De uitbarsting was ook helemaal niet zo groot. De dienst had gewaarschuwd voor hoge golven, maar niet voor een tsunami", zegt Maas. "Zelfs toen de eerste berichten binnenkwamen, had de dienst het over het springtij. Pas later gaf men toe dat het ging om een tsunami."

Ook medisch was men hier totaal niet op voorbereid, zegt Maas. "Een lokaal ziekenhuis bleek niet eens de materialen in huis te hebben om infusen te geven."

Anak Krakatau

De vulkaan in de Straat van Soenda heet Anak Krakatau, ofwel: kind van de Krakatau. "Die vulkaan barstte ongeveer 150 jaar geleden uit, met een reusachtige tsunami van 40 meter als gevolg", zegt Maas. "Anak is gegroeid op de plek van de oude vulkaan en is een stuk kleiner, maar behoorlijk actief."

De meeste slachtoffers zijn volgens Maas gevallen in de directe omgeving van stranden. De westkust van Java is het zwaarst getroffen. "Veel mensen uit Jakarta vieren in deze tijd van het jaar vakantie aan de kust."

Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel fans van de band Seventeen, die een optreden gaf op het strand. Op internet gaan dramatische beelden rond van het optreden, dat uit het niets door de vloedgolf wordt getroffen.