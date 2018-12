'Wat een weer!': de weerpresentatoren over recordjaar 2018

Weerrecord na weerrecord sneuvelde het afgelopen jaar. Aan de warme, droge zomer leek geen einde te komen. En we kregen ook nadrukkelijk te maken met de gevolgen van het extreme weer.

In de aanloop naar de internationale klimaattop in Polen, waar vanaf morgen zo'n 190 deelnemende landen vergaderen over de aanpak van de klimaatverandering, nemen we het weer van 2018 in Nederland onder de loep. Hoe kijken de vier NOS-weerpresentatoren daarop terug en wat zegt dit bijzondere weerjaar over het weer bij ons in de toekomst? En: komt er ooit nog een Elfstedentocht?

Bekijk de special Wat een weer! met Gerrit Hiemstra, Peter Kuipers Munneke, Willemijn Hoebert en Marco Verhoef.