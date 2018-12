2018 kanteljaar voor het plasticprobleem, 'Iedereen wil opeens helpen'

Een zeepaardje dat is verstrengeld met een wattenstaafje. Een vogel met een buik vol dopjes en batterijverpakkingen. Een schildpad in een netje. Een zeehond met een frisbee om zijn nek. Deze beelden van de wereldwijde plasticproblematiek hebben afgelopen jaar de ogen geopend van de consument. De anti-plastic-beweging is groter dan ooit, zeggen organisaties.

Na een jarenlange lobby van klimaatorganisaties en wetenschappers lijken de politiek en de consument te zijn bereikt. 2018 was het jaar van het plastic. Afgelopen week kreeg de plasticproblematiek nog een 'prijs': het percentage plastic dat nooit gerecycled is (90,5 procent) werd 'statistiek van het jaar'. Woensdag gingen het Europees Parlement en de EU-lidstaten officieel akkoord met een verbod op wegwerpplastic.

Niet langer 'een vervelend dingetje'

"2018 was een kanteljaar", zegt ook Maria Westerbos, directeur van Plastic Soup Foundation. "De problematiek is doorgedrongen tot de industrie en overheid. En omdat zij het overnemen, luistert de consument ook. Nu is het een probleem van ons allemaal. De plasticsoep is niet meer een 'vervelend dingetje', het is dreigend. Dat kwartje is nu gevallen."

Westerbos zegt dat de groeicurve van de hoeveelheid plastic nog steeds bijna verticaal is. Jaarlijks produceren we zo'n 311 miljoen ton nieuw plastic. "Zo zit er in 2050 meer plastic in de zee dan vis."

De algemene publieke opinie is veranderd, zegt ook Lonneke Holierhoek, hoofd bedrijfsvoering van Boyan Slats The Ocean Cleanup. Die start-up heeft als doel om plastic afval in de oceanen op te ruimen. "Er was en is enorm veel interesse voor ons project. Die aandacht vanuit media en publiek blijft ook doorzetten."