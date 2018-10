Zeehonden gestikt in plastic zwerfafval Zeeuwse wateren

Aan de Zeeuwse kust zijn twee dode zeehonden aangespoeld die waren gestikt door plastic. Een ongebruikelijke vondst, zegt bedrijfsleider Carola van der Velde van zeehondenopvang Stellendam.

De Eerste Hulp bij Zeezoogdieren plaatste gisteren een bericht op Facebook. In Ouddorp spoelde een dode zeehond aan met een frisbee rond de nek en bij de Brouwersdam een andere met de kop verstrikt in een stuk visnet, schrijft Omroep Zeeland. Dat dier was ook bijna onthoofd.

Let op, de foto's in onderstaande carrousel kunnen als schokkend worden ervaren: