Overal plastic, plastic, plastic: 'Het zit in de haarvaten van ons bestaan'

Dat een gemiddelde Engels strand 24 wattenstaafje per 100 meter telt, is een van de sombere feiten in het boek. Net zoals dat er in de VS elk uur 2,5 miljoen flessen worden weggegooid. Of dat er per minuut wereldwijd 1 miljoen tasjes worden gebruikt. Of dat sinds de jaren 50 slechts 9 procent van al dat afval gerecycled is.

"Je gebruikt het één keer, maar het blijft eeuwig bestaan", verzucht de auteur. Geologen hebben zelfs al een naam vastgesteld voor een nieuw soort steen: natuurlijk sediment gemixt met verhard plastic. Plastiglomerate, heet het. Over eeuwen nog terug te vinden in het milieu.