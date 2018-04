Britse regering komt met verbod op plastic rietjes en wattenstaafjes

De Britse regering wil plastic rietjes en wattenstaafjes gaan verbieden. De maatregel is onderdeel van een breder plan om het plastic afval in de natuur tegen te gaan.

Volgens premier May is plastic afval een van de grootste milieuproblemen ter wereld. De rietjes en wattenstaafjes dragen bij aan de steeds groter wordende plasticsoep in zeeën en oceanen. Elk jaar worden in Groot-Brittannië zo'n 8,5 miljard plastic rietjes weggegooid. Het duurt honderden jaren voordat het plastic afbreekt.

Het is niet toevallig dat het plan juist nu naar buiten komt, want vandaag wordt in Londen de tweejaarlijkse bijeenkomst van Gemenebestlanden gehouden. De Britse premier gaat de premiers en presidenten van de ruim 50 lidstaten van het Gemenebest daar oproepen op om haar voorbeeld te volgen, meldt de BBC.

Papieren rietjes

De Britse minister van Milieu, Michael Gove, was sinds februari al bezig met een verbod op rietjes. Daardoor denken horeca en andere partijen nu na over alternatieven voor de rietjes en wattenstaafjes.

De horeca kijkt naar de mogelijkheid van papieren rietjes. Sommige supermarkten willen de plastic rietjes en wattenstaafjes niet meer verkopen. Ook hebben tientallen muziekfestivals in Groot-Brittannië besloten om deze zomer geen plastic rietjes meer te gebruiken. Voor 2021 willen de festivals plastic dat eenmalig wordt gebruikt compleet uitbannen.