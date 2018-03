Plasticsoep in Stille Oceaan veel groter dan gedacht

Onderzoekers probeerden ook uit te vinden wanneer het materiaal in het water is terechtgekomen. Van de vijftig objecten waar een datum op was te vinden kwam er 1 uit 1977, 17 uit de jaren 90 en 24 uit de 00's. De GPGP blijkt ook flink te zijn gegroeid door de Japanse tsunami uit 2011: 10 tot 20 procent van het materiaal moet toen in zee zijn beland.

De resultaten worden gebruikt om de aanpak van het opruimen bij te stellen, zegt Dubois. "Het is lastig om bijvoorbeeld microplastics op te ruimen, maar dat aandeel is relatief klein. Er liggen meer grote stukken dan gedacht, en daarom denken we dat we 90 procent kunnen opruimen. Daar gaan we ons de komende tijd op voorbereiden." The Ocean Cleanup wil dit jaar nog beginnen met het opruimen van de plasticsoep.