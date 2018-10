Europees Parlement steunt verbod op plastic wegwerpartikelen

Een verbod op wegwerpplastic is een stap dichterbij gekomen, nu het Europees Parlement heeft ingestemd met maatregelen om vanaf 2021 plastic bestek, rietjes en wattenstaafjes te verbieden.

Met het verbod wil het Europees Parlement voorkomen dat plastic als zwerfvuil in het milieu en met name in zee terechtkomt.

Naast het verbod op wegwerpplastic vindt een meerderheid van het Europees Parlement ook dat de kosten van het opruimen van plastic afval verhaald moeten worden op de producenten.

Stranden

"Met haast chirurgische precisie worden er maatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat de top-10 van plastic producten die het meest worden aangetroffen op Europese stranden, voortaan niet of minder snel in het milieu terechtkomen", zegt GroenLinks-Europarlementariƫr Bas Eickhout.

Het besluit van het Europees Parlement geldt ook voor zogenoemde spooknetten. Dat zijn grotendeels van plastic gemaakte visnetten die regelmatig in zee achterblijven en waarin vis en andere zeedieren verstrikt kunnen raken. Een statiegeldsysteem moet ervoor zorgen dat de netten weer mee aan land worden genomen.

Onderhandelingen

Eind oktober moeten de regeringsleiders van de EU zich uitspreken over het wetsvoorstel. Als daarna de precieze wetstekst is geformuleerd, moet die nogmaals langs zowel het Europees Parlement als de Europese Raad.