Hogere boetes, lagere belasting: dit verandert op 1 januari

Schadevergoeding voor nabestaanden

Het wordt makkelijker voor nabestaanden van iemand die is overleden door een verkeersongeluk, bedrijfsongeval, medische fout of geweld om een schadevergoeding te krijgen. Ze hebben voortaan namelijk recht op een bedrag van 12.500 tot 20.000 euro per persoon, te betalen door de verantwoordelijke. Ook als iemand ernstig en blijvend letsel oploopt hebben partners, kinderen en ouders hier recht op.

Sluiting drugspanden

Burgemeesters kunnen drugspanden in hun gemeente makkelijker sluiten. Dat kan voortaan ook als er apparatuur en chemicaliën worden gevonden die duidelijk bestemd zijn voor het telen of maken van drugs. Tot nu toe kon een pand alleen gesloten worden als er drugs werden gevonden of daar werden verkocht of afgeleverd.

Kentekenregistratie

De politie mag kentekens, die met camera's op snelwegen en andere wegen geregistreerd worden, voortaan vier weken bewaren. Nu mogen alleen 'verdachte' kentekens bewaard worden, 'onverdachte' moeten meteen gewist worden. Maar volgens de overheid kunnen deze kentekengegevens ook van belang zijn voor het opsporen van misdrijven.

Verkeersboetes omhoog

De boetes voor verkeersovertredingen gaan weer iets omhoog. Zo gaat die voor rood licht rijden van 230 naar 240 euro. En 10 kilometer te hard rijden binnen de bebouwde kom kost je 72 euro in plaats van 70. Nieuw is dat je voor boetes vanaf 75 euro een betalingsregeling kan treffen. Dan hoef je 'm dus niet in een keer helemaal te betalen. Dat was vanaf 225 euro.

Wet forensische zorg

De Wet forensische zorg gaat deels in. Daardoor krijgt de minister voor Rechtsbescherming meer mogelijkheden om in te grijpen in tbs-instellingen, als de veiligheid in het geding komt. Ook kunnen het Openbaar Ministerie, de reclassering en aanbieders van forensische zorg makkelijker gegevens uitwisselen.

Maatregelen tegen rechters

Er komen meer mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag een disciplinaire maatregel op te leggen, zoals een berisping door de Hoge Raad of een schorsing.