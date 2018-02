100.000 bedrijven moeten zelf bewijzen dat ze energie besparen

Over twee jaar moet Nederland honderd petajoule minder energie verbruiken ten opzichte van 1990. Volgens de laatste schattingen uit de Nationale Energieverkenning wordt maximaal 75 petajoule aan bezuiniging gehaald. De aangescherpte uitvoering van de Wet Milieubeheer kan ongeveer de helft van het tekort van 25 petajoule oplossen volgens berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving .

Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord, is ingenomen met de nieuwe stap : "Deze informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, is een fundamentele doorbraak in de uitvoering van deze wet. Dit is nodig omdat in voorgaande jaren de handhaving van de wet niet effectief was. Daardoor leverden eerdere afspraken over besparing te weinig op. Nu kunnen we echt meters maken."

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat samen met werkgeversorganisatie VNO/NCW uitwerken op welke manier bedrijven precies benaderd worden en hoe de overheid dit vervolgens gaat controleren. Volgens deskundigen gaat het vaak om relatief eenvoudige maatregelen die bedrijven moeten nemen. Vervanging van bestaande verlichting naar LED-verlichting is vaak al binnen een paar jaar terugverdiend.