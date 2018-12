Het nieuws in 2018: wat boeide jullie het meest?

Een goed beeld van het grote nieuws van afgelopen jaar geeft een overzicht van de pushberichten, nieuwsalerts die door de NOS worden verstuurd om te waarschuwen bij groot nieuws.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er gepusht wordt, legde Gerard de Kloet, verantwoordelijk voor Online bij de NOS, vorig jaar al uit. "Het kan zowel nieuws zijn dat plotseling opkomt, als iets belangrijks dat al lang in de lucht hangt en waar nu meer duidelijkheid over is. Het tijdstip van pushen is heel belangrijk: op dát moment is er een nieuw feit bekend."

Het afgelopen jaar werden er 338 pushberichten verstuurd, vorig jaar waren het er 329. Net als bij de best gelezen artikelen, werd ook hier het pushbericht over Jos B. het meest geopend. Daarna volgde een bericht over vertragingen bij Schiphol na een storing bij de luchtverkeersleiding. Andere veel geopende pushberichten gingen over Maarten van der Weijden, de Armeense tieners Lili en Howick, het bakfietsongeluk in Oss, een dodelijke aanrijding bij Pinkpop en de voetballers uit de Thaise grot.

Video's: de pokémon is terug, Meghan en meer

Op sociale media was er veel aandacht voor een video over het dodental van de aardbeving en tsunami op Sulawesi naar ruim 800 (2,9 miljoen minuten bekeken). Een andere opvallende video die het goed deed op Facebook was een experiment van de politie waarbij in de bus appende mensen achter het stuur werden betrapt (1,2 miljoen minuten aan views). En wat te denken van de 70-jarige fietsende Chen die met 15 telefoons op Pokémon jaagt (1 miljoen minuten aan views).

Video's die het op de app en site goed deden: de kus op het Britse huwelijk van prins Harry en Meghan Markle, de verbazing over het horen van Yanny (of Laurel) en de Franse asielzoeker die even voor Spiderman speelde. En natuurlijk kunnen ook de toeristen in de Beekse Bergen niet ontbreken.

Bekijk de vier video's hieronder: