Nederlander in Frankrijk: 'Eerst een tornado over mijn tent, nu de regen'

Erwin, zijn vrouw en dochters zitten momenteel in een huisje op een hoger gelegen gedeelte van de camping. Ze verblijven in Rochegude, in de Drôme, in Zuid-Frankrijk. In dit gebied zijn tientallen campings geëvacueerd vanwege noodweer en overstromingen.

Campinggasten in het getroffen gebied vertellen over de overstromingen: