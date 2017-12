Dit artikel pushen we niet, honderden andere dit jaar wel

De ene push is makkelijker besloten dan de andere. De Kloet: "Omdat gebeurtenissen en omvang bij aanslagen niet direct duidelijk zijn, is dat wat lastiger. Maar als bijvoorbeeld code rood wordt afgekondigd, hoeven we er niet lang over na te denken."

Een servicepush, noemt adjunct-hoofdredacteur Leferink dat. "Een van de weinige keren dat ik vind dat we een pushbericht gemist hebben was bij een oproep van Rijkswaterstaat om niet de weg op te gaan, begin deze maand. Er was al code rood van kracht, daarom vonden we dat een pushbericht niet nodig was. Achteraf vind ik dat we dat verkeerd hebben ingeschat. Het was een belangrijk bericht."