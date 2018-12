Jos B.: Twintig jaar in het dossier, maar nooit verdacht

2005-2010 | Niemand leest het dossier

Pas in 2005 wordt het dossier weer uit de kast gehaald. Aanleiding is de zelfmoord van een man op de Brunssummerheide, een paar honderd meter van het herinneringsmonument van Nicky Verstappen. Ook duiken in die tijd brieven op over de zaak.

De politie wil weten of er een verband is. Dat blijkt niet het geval.

In de jaren die volgen doet de politie alleen onderzoek als daar aanleiding toe is. De capaciteit bij de politie is schaars en het aantal lopende zaken groot. Niemand leest het inmiddels ongeveer vijftig ordners dikke dossier. Het wordt gebruikt als naslagwerk, op het moment dat er een nieuwe tip binnenkomt.

Die tips blijven binnendruppelen dankzij misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij blijft, samen met de familie Verstappen, druk uitoefenen op de Limburgse politie. Die trekt alle tips na die de verslaggever aandraagt, maar zonder resultaat.

Dan, in 2008, is er eindelijk goed nieuws. Nieuwe technieken maken het makkelijker om dna-sporen te vinden. Peter R. de Vries overtuigt het Openbaar Ministerie om hier in de zaak-Verstappen gebruik van te maken.

Het Nederlands Forensisch Instituut slaagt er inderdaad in om bruikbare dna-sporen te vinden op de pyjama en onderbroek van Nicky Verstappen. Een doorbraak lijkt dichtbij. Het is een uitgelezen kans om het dna van alle potentiële verdachten te vergelijken met het dna op de kleding.

De politie stelt een lijst samen met 152 mensen. Jos B. staat ook op die lijst, als een van de passanten op de hei. Omdat de top van het Openbaar Ministerie toestemming moet geven voor elke groep van 5 à 10 personen, besluit het parket in Limburg de lijst in te korten.

Alle 'passanten op de hei' worden geschrapt, en een groep van 107 mannen blijft over. "Op dat moment had onze verdachte via de sporen aan deze zaak gekoppeld kunnen worden", concludeert politiechef Ingrid Schäfer-Poels in augustus dit jaar.

Mogelijk had grondig leeswerk tot een andere conclusie kunnen leiden. Bij het samenstellen van de lijst voor het dna-onderzoek spit niemand het volledige dossier door, maar werkt de politie met de lijsten die eerder zijn opgesteld. Jos B. staat op de lijst 'passanten', en niet op de lijst 'zedendelinquenten'. Blijkbaar is het zedenverleden van Jos B. uit beeld geraakt.

"Ik kende Jos B. in die tijd niet", zegt een toenmalig leidinggevende bij de politie. "Hij was voor mij een volslagen vreemd figuur." Het dna-onderzoek levert niets op. De zaak-Verstappen wordt in 2010 gesloten.