Jos Brech kreeg in 1985 twee jaar proeftijd voor ontucht

Brech kreeg de proeftijd opgelegd in het kader van een voorwaardelijk sepot, blijkt uit het document. Dat betekent dat er sluitend bewijs was dat hij de ontucht pleegde, maar dat het Openbaar Ministerie besloot hem niet te vervolgen als hij twee jaar lang niet opnieuw in de fout zou gaan. Uit het feit dat de zaak uiteindelijk geseponeerd is, valt op te maken dat hij die proeftijd goed is doorgekomen.

Wat de ontucht inhield, wordt uit het krantenartikel en in de inschrijving bij de rechtbank niet duidelijk. Oud-politieman Frank Peters zei tegen 1Limburg wel iets over de gebeurtenissen. Hij vertelde dat de politie in 2002 de scouting in Limburg waarschuwde voor Brech vanwege een incident uit het verleden. Volgens Peters heeft Brech gezegd dat hij "ooit te ver was gegaan bij het fotograferen van twee jongens".

Geen vervolging

Verder wordt niet duidelijk waarom het Openbaar Ministerie er in 1985 voor koos de toen 22-jarige Brech niet te vervolgen. De Limburger meldde vanmorgen dat naar aanleiding van deze ontuchtzaak Brech in behandeling is geweest bij de regionale ggz.

Doordat het Openbaar Ministerie niet tot vervolging overging stond Jos Brech in 1998, toen het onderzoek naar de dood op Nicky Verstappen van start ging, niet geregistreerd als zedendelinquent. Pas in 2001 kwam dit aan bod in een verhoor met Brech. Desondanks was hij in 2010, toen de politie besloot van 107 mensen dna af te nemen, weer uit beeld als iemand met een zedenverleden. Brech werd daarom toen niet gevraagd om dna af te staan.